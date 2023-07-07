О встрече Посла Беларуси С.Лукашевича с заместителем Министра иностранных дел Бразилии

6 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с заместителем Министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Беларусью.

В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС.

Особое внимание уделено укреплению сотрудничества между Беларусью и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии, отмечена готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами.

Стороны обсудили важность поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Беларуси в государственных программах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств.

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