О встрече Посла Беларуси С.Лукашевича с заместителем Министра иностранных дел Бразилии07 июля 2023 г.
6 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с заместителем Министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Беларусью.
В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС.
Особое внимание уделено укреплению сотрудничества между Беларусью и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии, отмечена готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами.
Стороны обсудили важность поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Беларуси в государственных программах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств.
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