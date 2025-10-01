О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси И.Секреты с заместителем директора Регионального офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по Восточной Европе и Центральной Азии

1 октября 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Секрета встретился с заместителем директора Регионального офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по Восточной Европе и Центральной Азии Клаусом Беком, находящимся в Минске с рабочим визитом.

Собеседники обсудили реализацию проектов ЮНФПА в Беларуси и актуальные вопросы взаимодействия.

И.Секрета информировал о приоритетах демографической политики Беларуси и мерах, принимаемых в стране для улучшения демографической ситуации.

Заместитель Министра подчеркнул важность ориентации работы ЮНФПА на нужды и запросы государств и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Фондом в рамках Страновой программы ЮНФПА для Беларуси на 2026–2030 годы, которая соответствует национальным интересам.

К.Бек позитивно оценил состояние сотрудничества ЮНФПА и Беларуси, выразил готовность содействовать в решении приоритетных для белорусской стороны вопросов в области народонаселения.

