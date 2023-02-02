О встрече Посла Беларуси Л.Маринича с и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан

2 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич встретился с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны отметили важность комплексной реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч и переговоров глав государств и правительств двух стран, обсудили график и повестку предстоящих мероприятий и встреч в двустороннем и многостороннем форматах.





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