О вручении Послом Беларуси И.Маршаловым копий верительных грамот Министру иностранных дел и международной торговли Зимбабве

5 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Зимбабве Игорь Маршалов вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерику Шаве.

Обсуждены основные направления белорусско-зимбабвийского сотрудничества, а также ход подготовки и проведение первого заседания Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве. Особое внимание уделено продолжению укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.

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