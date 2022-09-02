О вручении Министру иностранных дел Беларуси В.Макею копий верительных грамот Послом Палестины

2 сентября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Республике Беларусь Ахмеда Мохаммеда аль-Мадбуха.

Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-палестинского взаимодействия. Подчеркнуто наличие у стран существенного потенциала для наращивания взаимной торговли.

Состоялся также открытый обмен мнениями по практическим шагам для наращивания двустороннего взаимодействия.



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