О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с заместителем Министра иностранных дел Египта по делам Европы

8 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с заместителем Министра иностранных дел Египта по делам Европы Ихабом Насром.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе взаимодействие в сфере промышленности, проведение мероприятий высокого уровня.

Особое внимание уделено активизации белорусско-египетского сотрудничества в научно-технической и туристической сферах.

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