О 5-м Белорусско-Латиноамериканском форуме

15 апреля 2026 г.

 

15 апреля 2026 г. в целях продвижения белорусского экспорта в страны Латинской Америки и Карибского бассейна на площадке Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации состоялся 5-й Белорусско-Латиноамериканский форум. В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел Республики Беларусь совместно с Национальным центром поддержки экспорта и белорусской дипмиссией в России, приняли участие дипломаты из 14 стран латиноамериканского региона.

В своем выступлении заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков подчеркнул приверженность Беларуси последовательному и динамичному развитию отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Уделил особое внимание экономическому вектору сотрудничества, перспективным направлениям совместной работы и новым формам взаимодействия.

На полях форума заместитель Министра провел встречи с послами ряда стран Латинской Америки. В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, включая развитие торговли, укрепление договорно-правовой базы, сотрудничество в сфере туризма и упрощение визовых режимов.

