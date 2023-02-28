О встрече Посла Беларуси Л.Маринича с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана

27 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич встретился с заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахромжоном Аълоевым.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-узбекской и международной повестки дня, рассмотрены график и повестка предстоящих мероприятий и встреч в двустороннем и многостороннем форматах, вопросы взаимодействия в рамках СНГ и ШОС.

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