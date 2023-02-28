О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Женеву для участия в мероприятиях высокого уровня ООН (первый день)28 февраля 2023 г.
27 февраля 2023 г. в ходе визита в г.Женеву для участия в международных мероприятиях высокого уровня заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич встретился с Генеральным директором Отделения ООН в Женеве, Генеральным секретарем Конференции по разоружению и личным представителем Генсекретаря ООН Татьяной Валовой.
В ходе беседы Ю.Амбразевич и Т.Валовая подтвердили убежденность в необходимости противодействия процессам деградации системы международной безопасности через укрепление многосторонних институтов и переговорных площадок.
Собеседники обсудили причины возникновения и пути выхода из современного кризиса международной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Украине. Представитель Беларуси подчеркнул безальтернативность мирного пути урегулирования этого конфликта.
Белорусский дипломат акцентировал внимание на особой важности региональных организаций в условиях упадка и фрагментации многостороннего компонента сферы контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В этой связи Ю.Амбразевич представил Т.Валовой в качестве Генерального секретаря Конференции по разоружению приоритеты и планы белорусского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Заместитель Министра подчеркнул нацеленность Беларуси на усиление роли и значимость ОДКБ в системе международных отношений, в том числе через развитие сотрудничества с международными организациями и вовлеченность Организации в самые актуальные проблемы международной повестки дня, включая проблемы, находящиеся в фокусе внимания Конференции по разоружению и других разоруженческих форумов в Женеве.
Генеральный директор Отделения ООН в Женеве отметила нацеленность руководства ООН на поиск совместно с государствами путей разрешения кризисной ситуации в сфере безопасности и ряда связанных с ней глобальных вызовов в иных областях. Она положительно оценила планы белорусского председательства ОДКБ и приветствовала конструктивный вклад Республики Беларусь в региональную и глобальную безопасность. Т.Валовая также поблагодарила Беларусь за активную позицию по оживлению деятельности Конференции по разоружению в Женеве, которая остается одной из важных переговорных площадок в этой сфере.
В этот же день заместитель Министра иностранных дел Беларуси встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольгой Алгаеровой.
В контексте предстоящей юбилейной 70-й сессии Комиссии и Регионального форума по устойчивому развитию, которые состоятся весной этого года, белорусский дипломат подтвердил приверженность Беларуси уникальному мандату ЕЭК ООН и подчеркнул важную роль Комиссии в развитии регионального социально-экономического сотрудничества от Ванкувера до Владивостока для реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Ю.Амбразевич и О.Алгаерова обсудили различные аспекты участия Беларуси в проектной и иной деятельности ЕЭК ООН.
Белорусский дипломат положительно оценил стремление руководства и секретариата ЕЭК в непростых геополитических условиях сохранять сбалансированную позицию, нацеленную на поддержание конструктивного диалога, совместный поиск решений спорных вопросов и учет интересов всех государств-членов Комиссии.
Справочно: В состав ЕЭК ООН входят страны Европы, Центральной Азии, а также США, Канада и Израиль.
Также состоялась встреча Юрия Амбразевича с Директором Женевского центра политики в области безопасности Томасом Гремингером.
Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов региональной и глобальной безопасности. Заместитель Министра представил основные подходы и инициативы Беларуси, нацеленные на скорейшее разрешение комплексного кризиса в области международной безопасности и международной многосторонней системы.
До швейцарской стороны доведена основная повестка Республики Беларусь в сфере обеспечения региональной европейской безопасности, обозначены приоритеты деятельности ОДКБ в период председательства Беларуси в 2023 году.
Стороны также обменялись мнениями о роли Беларуси и Швейцарии в продвижении мирных инициатив на площадках международных организаций в Женеве, обсудили направления возможного сотрудничества с Женевским центром политики в области безопасности в данном вопросе.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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