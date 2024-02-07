О 30-летии установления дипломатических отношений между Беларусью и Лаосом

О 30-летии установления дипломатических отношений между Беларусью и Лаосом07 февраля 2024 г.
7 февраля 1994 г. Республика Беларусь и Лаосская Народно-Демократическая Республика установили дипломатические отношения.
По случаю 30-летия установления дипломатических отношений 7 февраля 2024 г. состоялся обмен поздравительными посланиями Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника и заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салэмсая Коммасита.
Дружественные отношения связывают Беларусь и Лаос еще со времен СССР. Несмотря на географическую удаленность, различия в культуре, обычаях и языке, а также происходящие изменения в глобальном и региональном измерениях, отношения между странами укрепились.
Значительный импульс взаимодействию был придан в 2010-х годах взаимными визитами глав внешнеполитических ведомств. В июле 2013 года состоялся официальный визит в Беларусь Президента Лаоса Тюммали Сайнясона.
Действующий Президент ЛНДР Тхонглун Сисулит в ранге Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел посещал Минск с официальным визитом дважды. Министры иностранных дел Республики Беларусь Сергей Мартынов и Владимир Макей были во г.Вьентьяне (Лаос) в 2012 и 2014 годах.
В ходе визитов был подписан ряд важных документов по различным направлениям двустороннего сотрудничества, что расширило договорно-правовую базу. Были запущены необходимые механизмы институционального взаимодействия, в том числе, в феврале 2014 г. – работа Белорусско-Лаосской межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, в августе 2015 г. – политические консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.
В январе 2023 года решением ЦК Народно-революционной партии Лаоса учреждено общество дружбы «Лаос – Беларусь». В его состав включены Вице-президент Союза женщин Лаоса Тхама Пхетвихай (председатель общества), руководители различных департаментов Министерства планирования и инвестиций, Министерства торговли и промышленности, Министерства информации, культуры и туризма, Банка Развития Лаоса.
Беларусь и Лаос поддерживают регулярный контакт на высоком уровне, в том числе на международных площадках. Взаимодействие двух стран в ООН, АСЕАН и других международных организациях носит дружественный и доверительный характер.
Экономики Беларуси и Лаоса взаимно дополняют друг друга. Стороны демонстрируют готовность к конвертации высокого уровня политического диалога в наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурной, научной и образовательной сферах.
По случаю 30-летия дипломатических отношений двух стран Министерством связи и информатизации Республики Беларусь совместно с издательским центром «Марка» РУП «Белпочта» и Посольством Беларуси во Вьетнаме подготовлен памятный почтовый проект.
2023 год в истории белорусской дипломатии
Интервью С.Алейника телеканалу «СТВ» по итогам визита в Уганду
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
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