О встрече Посла Беларуси Р.Романовского с заместителем Координирующего министра по экономическим вопросам Индонезии

2 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Роман Романовский встретился с заместителем Координирующего Министра по экономическим вопросам Республики Индонезия Эди Прио Памбуди.

Собеседники подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе в контексте подписанного в декабре 2025 года Соглашения о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Индонезией.

Стороны обсудили пути активизации белорусско-индонезийского взаимодействия по наиболее перспективным направлениям. Рассмотрели график совместных мероприятий.

версия для печати