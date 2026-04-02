О встрече Посла Беларуси Р.Романовского с заместителем Координирующего министра по экономическим вопросам Индонезии02 апреля 2026 г.
2 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Роман Романовский встретился с заместителем Координирующего Министра по экономическим вопросам Республики Индонезия Эди Прио Памбуди.
Собеседники подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в том числе в контексте подписанного в декабре 2025 года Соглашения о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Индонезией.
Стороны обсудили пути активизации белорусско-индонезийского взаимодействия по наиболее перспективным направлениям. Рассмотрели график совместных мероприятий.
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by