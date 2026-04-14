О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с заместителем Министра иностранных дел России

14 апреля 2026 г. в г.Москве заместитель Министра иностранных Республики Беларусь Евгений Шестаков встретился с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым.

Cостоялся очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по латиноамериканской проблематике.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и координации действий на этом направлении.

