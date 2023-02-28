О белорусско-туркменских межмидовских консультациях

28 февраля 2023 г. в г.Ашхабаде состоялись белорусско-туркменские межмидовские консультации.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Игорь Назарук, туркменскую – заместитель Министра иностранных дел Бердынияз Мятиев.

В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в том числе в рамках международных организаций.

Рассмотрен блок вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере, а также договорно-правовой базы и подготовки к очередному заседанию Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В рамках визита белорусской делегации в г.Ашхабад состоялись встречи с представителями деловых кругов.

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