О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана

5 декабря 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с заместителем Министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Шафкатом Али Ханом.

Обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений, в том числе процесс реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровне.

Отдельное внимание уделено организации двусторонних мероприятий в ближайшей перспективе.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического, торгово-экономического и иного сотрудничества между Беларусью и Пакистаном.

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