О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра иностранных дел Пакистана05 декабря 2023 г.
5 декабря 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с заместителем Министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Шафкатом Али Ханом.
Обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений, в том числе процесс реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровне.
Отдельное внимание уделено организации двусторонних мероприятий в ближайшей перспективе.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического, торгово-экономического и иного сотрудничества между Беларусью и Пакистаном.
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