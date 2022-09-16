Заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь по поводу обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе

Заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь по поводу обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе16 сентября 2022 г.
В Республике Беларусь с обеспокоенностью следят за эскалацией напряженности на кыргызско-таджикской границе, в результате которой имеются пострадавшие с обеих сторон.
Подтверждаем свою приверженность к разрешению конфликтов только мирными методами.
Приветствуем состоявшуюся в ходе саммита ШОС в Самарканде встречу лидеров Кыргызстана и Таджикистана, призванную обсудить за столом переговоров сложившуюся ситуацию и перевести ее в политико-дипломатическое русло.
Со своей стороны, Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии в духе добрососедства и взаимопонимания.
Минск, 16 сентября 2022 г.
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