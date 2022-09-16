Заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь по поводу обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе

В Республике Беларусь с обеспокоенностью следят за эскалацией напряженности на кыргызско-таджикской границе, в результате которой имеются пострадавшие с обеих сторон.

Подтверждаем свою приверженность к разрешению конфликтов только мирными методами.

Приветствуем состоявшуюся в ходе саммита ШОС в Самарканде встречу лидеров Кыргызстана и Таджикистана, призванную обсудить за столом переговоров сложившуюся ситуацию и перевести ее в политико-дипломатическое русло.

Со своей стороны, Беларусь будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии в духе добрососедства и взаимопонимания.

Минск, 16 сентября 2022 г.

версия для печати