Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника по итогам переговоров с главой МИД Алжира (14 апреля 2024 г., г.Алжир)15 апреля 2024 г.
С огромным удовольствием и глубокой благодарностью я нахожусь сегодня в прекрасном городе Алжире по приглашению моего дорогого коллеги Его Превосходительства министра Ахмеда Аттафа.
Позвольте мне выразить искреннюю признательность правительству и народу Алжира за столь теплый прием нашей делегации. Гостеприимство и доброта, оказанные нам, являются свидетельством крепких уз дружбы наших двух стран.
Беларусь и Алжир объединяет история прочного товарищества, которая берет свое начало еще во времена Советского Союза. Наши страны стояли плечом к плечу, формируя отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве.
История помнит уроженца Минска, капитана Ивана Щербу, настоящего героя двух стран, который потерял зрение во время операции по разминированию территории Алжира после ухода французских колонизаторов.
В политической сфере между Беларусью и Алжиром не существует недопонимания, что мы неоднократно подтверждали с господином Министром в ходе предыдущих встреч.
Большое внимание мы уделили текущей непростой международной ситуации.
Белорусская сторона обеспокоена новым витком опасной эскалации на Ближнем Востоке и ростом напряженности.
Мы призываем все международное сообщество, включая государства и международные организации, принять меры и консолидировать усилия для скорейшей стабилизации ситуации.
Вместе с моим коллегой мы отметили схожесть подходов к неоспоримой необходимости содействия мирному урегулированию конфликтов в секторе Газа и в Украине политико-дипломатическими средствами.
В ходе переговоров мы подтвердили схожесть позиций о недопустимости злоупотребления западными странами правозащитными механизмами и применения одностороннего силового давления на суверенные государства.
Учитывая, что экономика является основой межгосударственного сотрудничества, Беларусь готова развивать промышленную кооперацию с Алжиром. Белорусские технологии давно известны в вашей стране, и мы будем рады совместным с алжирскими партнерами усилиям по освоению выхода на широкие африканские рынки.
Мы рассмотрели вопросы продовольственной безопасности, отметив, что право на доступ к продовольствию должно рассматриваться как неотъемлемое право человека.
В этой связи мы готовы развивать активное сотрудничество с Алжиром как ведущей страной Северной Африки в области сельского хозяйства, водных технологий, переработки продуктов питания и торговли.
Мы договорились работать над обменом визитами, включая визиты Президента и Премьер-министра Беларуси в Алжир, министров промышленности и сельского хозяйства Алжира в Минск.
Мы достигли ряда важных договоренностей, направленных на дальнейшее укрепление двусторонних связей между нашими странами.
Мы рады сообщить, что первое заседание белорусско-алжирской Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2024 году.
Кроме того, мы договорились провести следующий раунд белорусско-алжирских политических консультаций к апрелю 2025 года.
Мы активно изучаем возможность установления прямого авиасообщения между столицами Алжира и Беларуси, а также взаимного открытия посольств для более тесного взаимодействия по всему спектру вопросов.
В качестве жеста доброй воли и дружбы мы передали приглашение направить группу алжирских детей в оздоровительные лагеря Беларуси в 2025 году.
Эти инициативы подчеркивают нашу приверженность углублению сотрудничества в различных секторах на благо наших народов и процветания наших стран.
Кроме того, конечно же, я пригласил Его Превосходительство Ахмеда Аттафа посетить Беларусь с официальным визитом для продолжения нашего полезного диалога и надеюсь в скором времени принять его в нашей столице.
В заключение хотел бы отметить искреннее стремление Беларуси к активизации двусторонних связей с Алжиром. Мы сделаем все возможное для развития сотрудничества с нашими алжирскими друзьями.
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