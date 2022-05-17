О встрече Постоянного представителя Беларуси Л.Бельской с Генеральным секретарем Международного союза электросвязи17 мая 2022 г.
16 мая 2022 г. Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в г.Женеве Лариса Бельская провела встречу с Генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулинем Чжао.
Генеральный секретарь высоко оценил уровень и конструктивный характер сотрудничества Беларуси и МСЭ и отметил успехи нашей страны в разработке качественных ИТ-услуг и продуктов, внедрении ИКТ в различных областях экономики, образования, социальной сферы.
Постпред Беларуси, со своей стороны, отметила важный вклад совместных с МСЭ проектов в совершенствование государственной политики в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, практическую реализацию Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг.
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Интервью Министра В.Макея китайскому телеканалу CGTN // FM Vladimir Makei gives an interview to CGTN
Выступление В.Макея на совещании высокого уровня по борьбе с торговлей людьми (ноябрь 2021 г., г.Нью-Йорк)
Беларусь и ЮНЕСКО / Belarus in UNESCO
Безвизовый режим в Беларуси
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2021www.tibo.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by