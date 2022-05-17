О встрече Постоянного представителя Беларуси Л.Бельской с Генеральным секретарем Международного союза электросвязи

16 мая 2022 г. Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в г.Женеве Лариса Бельская провела встречу с Генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулинем Чжао.

Генеральный секретарь высоко оценил уровень и конструктивный характер сотрудничества Беларуси и МСЭ и отметил успехи нашей страны в разработке качественных ИТ-услуг и продуктов, внедрении ИКТ в различных областях экономики, образования, социальной сферы.

Постпред Беларуси, со своей стороны, отметила важный вклад совместных с МСЭ проектов в совершенствование государственной политики в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, практическую реализацию Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг.

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