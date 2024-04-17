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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Китая

17 апреля 2024 г.

 

17 апреля 2024 г. Министр Сергей Алейник принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюна.

Собеседники затронули текущие вопросы белорусско-китайского взаимодействия, включая предстоящие контакты на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание в ходе беседы уделено подготовке плана сотрудничества Беларуси и Китая до 2030 года и продвижению перспективных кооперационных проектов. В этой связи также обсуждены вопросы проведения Года сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.

Остановились на тематике международных организаций. С учетом предстоящего полноправного членства Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества подтверждена готовность тесно взаимодействовать в ШОС, также сотрудничать на пути Беларуси в БРИКС.

Стороны констатировали стратегический характер партнерства между двумя странами, подтвердили готовность и впредь оказывать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обоих государств.

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