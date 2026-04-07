О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Послом ОАЭ

7 апреля 2026 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагимом аль-Мушаррахом.

Стороны обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы двустороннего взаимодействия.

Собеседники выразили озабоченность продолжающимся ухудшением обстановки в ближневосточном регионе и отметили важность скорейшего прекращения боевых действий.

версия для печати