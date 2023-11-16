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Об участии белорусской делегации в 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО

16 ноября 2023 г.

 

7-22 ноября 2023 г. в г. Париже проходит 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, в которой принимает участие делегация Республики Беларусь. Генеральная конференция проходит один раз в два года и является важнейшим мероприятием в деятельности Организации, на котором принимаются решения по стратегическим вопросам.

Выступая на пленарном заседании, заместитель Постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО Кирилл Грушевский отметил серьезное значение, которое придает наша страна сотрудничеству с ЮНЕСКО, поддержал программу Организации на предстоящей период, а также выразил готовность Беларуси содействовать объединительным инициативам, направленным на преодоление разделительных линий между странами и народами. 

Белорусский дипломат выразил сожаление в связи с происходящей откровенной политизацией деятельности специализированных учреждений ООН, среди которых ЮНЕСКО не является исключением. В данной связи обратил внимание делегатов на практикуемые отдельными западными государствами односторонние принудительные меры, которые, как показывает практика, негативно сказываются, в первую очередь, на наиболее уязвимых слоях населения, в том числе в странах, напрямую не затрагиваемых такими мерами. 

Предметом политических манипуляций и одним из способов борьбы с альтернативными точками зрения становится и тема свободы слова. В данной связи К.Грушевский напомнил, что несколько десятков представителей белорусских государственных СМИ сегодня находятся под западными санкциями за выполнение своих профессиональных обязанностей. 

К.Грушевский также проинформировал, что Беларусь направила в адрес ЮНЕСКО приглашение с предложением о посещении Беловежской пущи экспертами Центра всемирного наследия, а также Международного союза охраны природы. Приглашение подготовлено в соответствии с решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором выражена крайняя обеспокоенность строительством Польшей пограничного барьера в Беловежской пуще. Приглашенные специалисты должны будут оценить негативное воздействие заграждения, возведенного в заповедном лесу.

В следующем году Беларусь отметит 70-летие вступления в ЮНЕСКО. 

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