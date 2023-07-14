О седьмом заседании Научно-консультативного совета по международному праву при МИД Беларуси

О седьмом заседании Научно-консультативного совета по международному праву при МИД Беларуси14 июля 2023 г.
14 июля 2023 г. под председательством заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича состоялось седьмое заседание Научно-консультативного совета по международному праву при МИД Беларуси.
В заседании приняли участие члены Совета, представители государственных органов, преподаватели международного права из многочисленных вузов, представляющих научную мысль и высшее образование всей страны.
В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы работы Совета в соответвии с Планом работы Научно-консультативного совета на 2022 – 2024 гг. Были отмечены положительные результаты работы Совета, в частности, утвержденный Белорусским государственным университетом примерный учебный план подготовки студентов бакалавриата по специальности «Международное право», и организованный факультетом международных отношений БГУ республиканский кейс-чемпионат по международной проблематике, ряд победителей которого уже проходят учебную практику в МИД.
Представители главного договорно-правового управления МИД осветили существующую в Республике Беларусь практику заключения и исполнения международных договоров, мониторинга имплементации международно-правовых обязательств, а также возможные направления оптимизации работы государственных органов в этой области.
Отдельное внимание было уделено деятельности Шестого комитета Генеральной Ассамблеи и Комиссии международного права ООН как основных правотворческих структур Организации Объединенных Наций в сфере международного публичного права.
Сотрудники МИД также проинформировали участников заседания о текущих направлениях работы ЮНСИТРАЛ по международному частному и торговому праву.
В рамках общей дискуссии по совершенствованию образовательной и исследовательской работы участники заседания детально обсудили вопросы проведения посвященных международному праву республиканских конкурсов и иных мероприятий для молодых ученых и студентов.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
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