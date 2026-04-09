О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Доминиканской Республики

9 апреля 2026 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков провел встречу с Послом Доминиканской Республики в Республике Беларусь с резиденцией в г.Москве Алехандро Ариасом Сарсуэлой.

Наметили также шаги по интенсификации политического диалога, наращиванию торгово-экономического взаимодействия и совместным усилиям в рамках международных организаций.

Достигнута договоренность об активизации работы по развитию двусторонней договорно-правовой базы.

