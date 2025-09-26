О выступлении Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

27 сентября 2025 г. 21:00 по Минску (ориентировочно) Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении он затронет ключевые вопросы международной политики.

Трансляция доступна на сайте ООН.

версия для печати