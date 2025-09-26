Размер шрифта:

О выступлении Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

26 сентября 2025 г.

 

27 сентября 2025 г. 21:00 по Минску (ориентировочно) Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В своем выступлении он затронет ключевые вопросы международной политики.

Трансляция доступна на сайте ООН. 

версия для печати

Видео МИД

Архив

Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council

Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»

80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ

Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)

Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь

www.center.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by