О вручении Министру иностранных дел Беларуси В.Макею копий верительных грамот Послом Бразилии01 сентября 2022 г.
1 сентября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь Бернарда Жорга Леопольда де Гарсия Клингла.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-бразильского сотрудничества по широкому спектру вопросов, подтвердили взаимную заинтересованность в актуализации двусторонней повестки и ее дополнении качественно новым содержанием.
Особое внимание было уделено вопросам продвижения торгово-экономического взаимодействия в сельском хозяйстве.
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
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