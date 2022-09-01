О вручении Министру иностранных дел Беларуси В.Макею копий верительных грамот Послом Бразилии

1 сентября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь Бернарда Жорга Леопольда де Гарсия Клингла.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-бразильского сотрудничества по широкому спектру вопросов, подтвердили взаимную заинтересованность в актуализации двусторонней повестки и ее дополнении качественно новым содержанием.

Особое внимание было уделено вопросам продвижения торгово-экономического взаимодействия в сельском хозяйстве.

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