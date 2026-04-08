О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича с Послом Алжира

8 апреля 2026 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Туфиком Джуамой.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в декабре 2025 г. во время визита Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Алжир.

Особое внимание уделено подготовке второго заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также реализации двусторонних проектов.

