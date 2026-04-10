О встрече Посла Беларуси А.Богданова с Министром науки и высшего образования Казахстана

9 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов встретился с Министром науки и высшего образования Республики Казахстан Саясатом Нурбеком.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы cотрудничества в сферах образования, науки и молодежной политики. Особое внимание уделено развитию научно-технического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов на грантовой основе и создание двусторонних научно-образовательных центров.

Обсуждена инициатива проведения Женского образовательного форума «Беларусь – Казахстан» в 2026 году.

Министр подтвердил готовность посетить Республику Беларусь с визитом в июне 2026 г., а также проведение в 2027 году в Казахстане XI заседания Научно-образовательного консорциума вузов двух стран и Форума ректоров.

Стороны договорились активизировать взаимодействие между вузами Беларуси и Казахстана по организации совместных программ академической мобильности и молодежных мероприятий.

