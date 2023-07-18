О визите Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника на Кубу (второй день)18 июля 2023 г.
18 июля 2023 г. в ходе официального визита на Кубу Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник был принят Вице-Президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Меса, исполняющим обязанности Главы государства во время его отсутствия в стране.
В ходе обстоятельных переговоров закреплены договоренности, достигнутые белорусской делегацией в рамках текущего визита. В их числе планы по комплексной активизации двусторонних торгово-экономических отношений, перспективные проекты в сфере промышленной кооперации, включая выход на организацию сборки белорусской техники на Кубе, сотрудничество в биотехнологической и научно-технической сфере, туристическое взаимодействие.
Обсужден важный для кубинской стороны вопрос поставок белорусского сухого молока, которое используется для нужд питания детей от 0 до 6 лет. В настоящий момент из-за незаконных санкций Куба испытывает в нем дефицит. Белорусская сторона подтвердила свое ответственное отношение к вопросам продовольственной безопасности и выразила готовность поддержать кубинских партнеров с поставками этого социально важного продукта.
Сторонами констатировано совпадение точек зрения на происходящие глобальные процессы, подтверждена готовность и далее оказывать друг другу поддержку в международных организациях, подчеркнут высокий уровень взаимопонимания.
Отдельно обсуждено взаимодействие в рамках ЕАЭС, с учетом статуса наблюдателя, который имеет Куба. Кубинские партнеры подтвердили готовность содействовать продвижению наших интересов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
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