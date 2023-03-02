О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича в Женеву для участия в мероприятиях высокого уровня ООН (третий день)02 марта 2023 г.
1 марта 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич выступил в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека (выступление доступно тут).
Ранее в этот день Ю.Амбразевич принял участие в заседании высокого уровня по вопросам поощрения и защиты права на развитие в рамках празднования тридцать пятой годовщины принятия Декларации
о праве на развития, которое состоялось в рамках сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
В своем выступлении белорусский дипломат подчеркнул противоправность односторонних ограничительных мер США и стран Евросоюза против белорусской экономики. Указал на то, что они нарушают Устав ООН, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и ограничивают право белорусского народа на развитие, нарушая тем самым экономические, социальные и культурные права всех без исключения граждан Беларуси.
Состоялась также серия встреч заместителя Министра с руководителями ряда ключевых международных организаций, расположенных в Женеве.
В ходе встречи с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень конструктивного взаимодействия в последние годы.
Стороны подчеркнули результативность выполнения в 2022 году Плана совместных мероприятий государственных органов и иных организаций Республики Беларусь и МККК, обсудили перспективы сотрудничества в 2023 году.
В частности, были положительно оценены инициативы МККК по направлению гуманитарной помощи в адрес Министерства здравоохранения Беларуси в виде лекарственных средств и медицинских препаратов, а также результаты сотрудничества МККК с Министерством внутренних дел, Государственным пограничным комитетом, Министерством обороны.
Отдельно белорусский дипломат и глава МККК отметили двустороннее партнерство, направленное на содействие Правительству Беларуси по оказанию помощи украинским беженцам, а также продуктивное сотрудничество с Белорусским Красным Крестом в этих целях.
Ю.Амбразевич привлек внимание собеседницы к углубляющемуся кризису в сфере продовольственной безопасности как следствию запрета на белорусские удобрения, и как дополнительной проблеме для мандата МККК по борьбе с гуманитарными катастрофами. Призвал МККК учитывать этот момент в работе с государствами – инициаторами таких ограничений, доводя до них правду о разрушительных последствиях их действий.
В рамках беседы с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан Юрий Амбразевич высоко оценил проводимую ею работу по активизации деятельности ЮНКТАД.
Белорусский дипломат выразил благодарность руководству и секретариату Организации за плодотворное сотрудничество с Беларусью в сфере инвестиций, конкуренции и защиты прав потребителей, электронной торговли, а также подтвердил востребованность в Беларуси технической и экспертной помощи ЮНКТАД в области вопросах устойчивого экономического развития и смежных вопросов торговли, финансов, технологий
Собеседники обменялись мнениями по проблематике односторонних принудительных мер, которые привели к спаду международной торговли и спровоцировали глобальный продовольственный кризис.
Заместитель Министра призвал ЮНКТАД к системной оценке влияния незаконных западных экономических санкций на предпринимаемые государствами усилия по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).
Ю.Амбразевич подчеркнул готовность Беларуси к совместным усилиям с ЮНКТАД и другими специализированными агентствами ООН для снижения угрозы мирового голода, через обеспечение доступа к белорусским удобрениям для наиболее уязвимых стран.
Генеральный секретарь положительно оценила готовность Беларуси вносить вклад в эффективную деятельность ЮНКТАД и, в частности, в усилия Организации по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Встреча с Генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Жильбером Унгбо была посвящена обсуждению перспектив взаимодействия Республики Беларусь с МОТ по развитию трехстороннего диалога (работник-наниматель-правительство).
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
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Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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