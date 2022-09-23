О вызове в МИД Беларуси Временного поверенного в делах Эстонии в Беларуси

О вызове в МИД Беларуси Временного поверенного в делах Эстонии в Беларуси23 сентября 2022 г.
23 сентября 2022 г. в МИД Беларуси была вызвана Временная поверенная в делах Эстонии в Республике Беларусь Триин Хиесалу.
МИД Беларуси проанализирован ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН. Они не могут быть расценены иначе, как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны.
Уважение данных принципов, равно как и невмешательство во внутренние дела друг друга, - базовая основа нормальных двусторонних отношений между любыми государствами. Поэтому их явное попрание со стороны руководства Эстонской Республики в отношении Республики Беларусь не может остаться без соответствующей реакции.
В условиях неуважительного отношения к суверенитету нашей страны со стороны эстонского руководства Республика Беларусь в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не видит смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на своей территории. В этой связи штат Посольства этой страны с 1 октября 2022 г. должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала.
Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск.
Белорусская сторона предпримет все необходимые меры, чтобы популистские действия официального Таллина не сказались на реальных интересах обычных граждан Беларуси и Эстонии, в том числе в части консульского обеспечения.
Минск продолжит линию на сохранение традиционно добрососедских отношений с дружественным эстонским народом. Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога.
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