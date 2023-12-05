О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси И.Назарука с Послом Кыргызстана05 декабря 2023 г.
5 декабря 2023 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрболом Султанбаевым.
В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-кыргызских отношений. Особое внимание уделено планированию совместных двусторонних мероприятий.
Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и экономического взаимодействия, а также сотрудничества в рамках интеграционных объединений.
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