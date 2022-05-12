О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Апостольским Нунцием

12 мая 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, организация мероприятий в связи с предстоящим 30-летием дипломатических отношений Беларуси и Святого Престола, а также гуманитарного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о cитуации в регионе и перспективах урегулирования украинского конфликта.

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