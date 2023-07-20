О переговорах Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с экономическим блоком Правительства Никарагуа20 июля 2023 г.
20 июля 2023 г. работа белорусской делегации во главе с Министром иностранных дел Сергеем Алейником в Никарагуа началась с расширенных переговоров с экономическим блоком Правительства.
Инвестиционные проекты, контракты на поставку белорусской техники, перспективы участия Беларуси в крупных инфраструктурных проектах Никарагуа, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, логистика и возможности использования портовой инфраструктуры, кредитно-финансовая сфера и варианты совместной работы на рынках стран Латинской Америки обсуждены с советником Президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо, Министром финансов и государственного кредита Иваном Акоста Монтальваном, Министром транспорта и инфраструктуры Оскаром Мохикой, Министром развития, промышленности и торговли Хесусом Бермудесом и заместителем Министра транспорта и инфраструктуры, директором Института регулирования транспорта муниципалитета Манагуа (IRTRAMM Амару Альфонсо Рамиресом Авенданьа.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
Конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом» 2023 г.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
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