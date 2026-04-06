Заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь в связи с блокированием сервисом YouTube аккаунтов СМИ Беларуси

3 апреля 2026 г. администрация YouTube произвольно удалила каналы крупнейших белорусских национальных средств массовой информации – БелТА, ОНТ и СТВ. Эти медиа являются основой информационного суверенитета страны и обладают многомиллионной аудиторией как внутри Беларуси, так и за ее пределами.

Своим решением YouTube фактически заблокировал доступ миллионов граждан и соотечественников за рубежом к легитимному, официальному контенту. Это грубейшее нарушение статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и базовых принципов ОБСЕ в области свободы СМИ.

Обращает на себя внимание вопиющая тишина международных структур. Те из них, которые традиционно оперативно и громко заявляют о любых, даже самых спорных, случаях «ограничения свободы слова» в неугодных им странах, на этот раз демонстративно хранят молчание. Это – классический пример западных двойных стандартов: права человека имеют значение лишь тогда, когда речь идет об удобном для Запада мнении.

Белорусская сторона досконально изучает все обстоятельства произошедшего. Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом – всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права.

версия для печати