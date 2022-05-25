Об участии Посла Беларуси в Израиле Е.Воробьева в церемонии вручения медали и грамоты Праведников народов мира25 мая 2022 г.
25 мая 2022 г. в Мемориальном комплексе «Яд Вашем» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Евгений Воробьёв принял участие в торжественной церемонии вручения белорусским гражданам медали и Почетной грамоты «Праведников народов мира».
Это почетное звание еще в 2019 году было посмертно присвоено Кондратию и Анне Лакотко из Беларуси. В годы гитлеровской оккупации они укрывали у себя шестерых евреев – Кальмана и Шимона Коцер, Ицхака и Гитл Арон, Шмуэля и Рейзл Энгель.
Награды были вручены Пантелею Кондратьевичу Лакотко – сыну Праведников, специально приехавшему в Израиль. По традиции, он также был удостоен чести зажечь Вечный огонь в Зале памяти «Яд Вашем».
Выступая на церемонии, Посол Беларуси отметил, что, несмотря на неимоверные страдания и колоссальные потери белорусского народа в годы нацистской оккупации, белорусы всегда находили место человеческому состраданию и взаимовыручке, проявляя благородство и бесстрашие даже под страхом смерти. Примером этому служит поступок супругов Лакотко и еще сотен уже известных и наверняка тысяч пока ещё неизвестных белорусов, спасавших евреев. Их героизм навсегда останется в памяти белорусского и еврейского народов.
Кондратий и Анна Лакотко заняли свое достойное место среди почти семи сотен Праведников из Беларуси. Их имена, высеченные на каменной плите, теперь увековечены в Саду Праведников народов мира, расположенном на территории Мемориального комплекса «Яд Вашем».
В церемонии приняли участие Председатель правления и работники «Яд Вашем», представители МИД Израиля, потомки спасенных евреев со своими родственниками и друзьями, представители общественности.
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Интервью Министра В.Макея китайскому телеканалу CGTN // FM Vladimir Makei gives an interview to CGTN
Выступление В.Макея на совещании высокого уровня по борьбе с торговлей людьми (ноябрь 2021 г., г.Нью-Йорк)
Беларусь и ЮНЕСКО / Belarus in UNESCO
Безвизовый режим в Беларуси
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2021www.tibo.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by