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Об участии Посла Беларуси в Израиле Е.Воробьева в церемонии вручения медали и грамоты Праведников народов мира

25 мая 2022 г.

 

25 мая 2022 г. в Мемориальном комплексе «Яд Вашем» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Евгений Воробьёв принял участие в торжественной церемонии вручения белорусским гражданам медали и Почетной грамоты «Праведников народов мира». 

Это почетное звание еще в 2019 году было посмертно присвоено Кондратию и Анне Лакотко из Беларуси. В годы гитлеровской оккупации они укрывали у себя шестерых евреев – Кальмана и Шимона Коцер, Ицхака и Гитл Арон, Шмуэля и Рейзл Энгель. 

Награды были вручены Пантелею Кондратьевичу Лакотко – сыну Праведников, специально приехавшему в Израиль. По традиции, он также был удостоен чести зажечь Вечный огонь в Зале памяти «Яд Вашем».

Выступая на церемонии, Посол Беларуси отметил, что, несмотря на неимоверные страдания и колоссальные потери белорусского народа в годы нацистской оккупации, белорусы всегда находили место человеческому состраданию и взаимовыручке, проявляя благородство и бесстрашие даже под страхом смерти. Примером этому служит поступок супругов Лакотко и еще сотен уже известных и наверняка тысяч пока ещё неизвестных белорусов, спасавших евреев. Их героизм навсегда останется в памяти белорусского и еврейского народов.

Кондратий и Анна Лакотко заняли свое достойное место среди почти семи сотен Праведников из Беларуси. Их имена, высеченные на каменной плите, теперь увековечены в Саду Праведников народов мира, расположенном на территории Мемориального комплекса «Яд Вашем».

В церемонии приняли участие Председатель правления и работники «Яд Вашем», представители МИД Израиля, потомки спасенных евреев со своими родственниками и друзьями, представители общественности. 

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