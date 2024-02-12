О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Китая12 февраля 2024 г.
12 февраля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном.
Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-китайского сотрудничества, включая выполнение договоренностей, достигнутых главами государств. Рассмотрен план мероприятий двустороннего характера на 2024 год.
Отмечена важность подготовки проекта плана развития прикладного сотрудничества Беларуси и Китая до 2030 года, углубления технологической и инвестиционной кооперации, регионального сотрудничества, реализации гуманитарных инициатив.
Стороны также затронули тему взаимодействия в рамках международных организаций. Отмечена готовность китайской стороны продолжать оказывать поддержку Минску в вопросах подготовки вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена, а также продвижения заявки нашей страны в БРИКС.
2023 год в истории белорусской дипломатии
Интервью С.Алейника телеканалу «СТВ» по итогам визита в Уганду
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Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
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