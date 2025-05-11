О мероприятиях загранучреждений Беларуси по случаю Дня Победы

Белорусские дипломаты по всему миру отдают дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны и подвигу народов-победителей.

Посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас отдал дань уважения и памяти в местах захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении Австрии от нацистов. На венках, возложенных к монументам на центральном кладбище Вены, в земле Бургенлад, городе Санкт–Пельтен, на месте концлагеря Маутхаузен, короткая надпись: «Беларусь помніць». Вместе с послами стран СНГ Посол Беларуси возложил венок к первому в Европе памятнику воинам Красной Армии на центральной площади Вены Шварценберг.

По приглашению правительства Словакии Посол Беларуси Андрей Дапкюнас принял участие в общенациональных торжествах в городе Пьештяны по случаю 80-летия победы над фашизмом. Вместе с дипломатами дружественных стран белорусские дипломаты почтили память воинов-освободителей на мемориале Славин в Братиславе.

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич возложил вместе с послами стран СНГ венок на Мемориальном комплексе воинской славы в Баку.

Посольство Беларуси в Аргентине совместно с Посольством России провели торжественный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступая перед зрителями, временный поверенный в делах Беларуси Юлия Ильина отметила исключительную значимость праздника Великой Победы для каждой белорусской семьи.

Посол Беларуси в Армении Александр Конюк и сотрудники белорусской дипмиссии возложили венки и цветы к Вечному огню у Монумента «Мать Армения».

Позднее на Центральном городском кладбище Тохмах Посол и представители белорусской дипломатической миссии возложили венок к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Временный поверенный в делах Беларуси в Болгарии Никита Лешуков с представителями дипломатических миссий Казахстана, России, а также Вьетнама, Китая, КНДР, Кубы возложили венки и цветы к братской могиле советских солдат в квартале «Лозенец». Торжественная церемония также состоялась у памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве.

Коллектив Посольства Беларуси в Великобритании во главе с Временным поверенным Дмитрием Козловским приняли участие в церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в Лондоне. В торжественном мероприятии, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также приняли участие главы дипломатических миссий стран СНГ и представители местной общественности.

Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович вместе с сотрудниками Посольства и белорусскими соотечественниками, а также руководителями и представителями посольств Азербайджана, Бразилии, Вьетнама, Венесуэлы, Кыргызстана, Китая, Кубы, Палестины, Лаоса, России, Сербии, Узбекистана приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Свободы и на кладбище Керепеши в Будапеште.

Посольством Беларуси и Посольством России при поддержке правительства Венесуэлы и администрации Каракаса организован и проведен торжественный марш памяти. В ходе мероприятия состоялось возложение венков от дипломатических миссий Беларуси и России к памятнику Борцам за независимость Венесуэлы.

В рамках акции «Беларусь помнит» Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков, работники Посольства, члены их семей и представители белорусской общины во Вьетнаме приняли участие в организованном шествии и закладке «Аллеи памяти».

Посол Беларуси подчеркнул решающий вклад народов Советского союза в Победу над фашистской Германией и факты геноцида в отношении белорусского народа, призвал к активизации усилий по сохранению исторической правды.

Временный поверенный в делах Беларуси в Германии Андрей Шупляк совместно с коллегами из стран СНГ и немецкой общественностью возложили венки с цветами к советскому мемориалу Шёнхольцер-Хайде в г.Берлине и на советском воинском захоронении в г. Альтландсберге.

Белорусские дипломаты в Германии также почтили память павших героев и всех жертв войны на советском мемориале в берлинском Трептов-парке.

Генеральный консул Беларуси в Мюнхене Кирилл Драгун и сотрудники Генконсульства совместно с российскими коллегами приняли участие в памятной церемонии по случаю 80-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, состоявшейся в мемориальном комплексе концлагеря Дахау на бывшем стрельбище СС "Хебертсхаузен".

В Посольстве Республики Беларусь в Грузии состоялось торжественное мероприятие по случаю 80-й годовщины Великой Победы. Главными участниками мероприятия стали ветераны, которым были вручены «президентские» поздравления - треугольники, подарки и цветы.

Посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис и сотрудники Посольства в честь Дня Победы возложили цветы к памятнику Мелитона Кантария в Парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе.

На базе Каирской оперы состоялся совместный показ фильма "Иди и смотри", организованный Посольствами Беларуси и России в Египте.

В мероприятии приняли участие политические, парламентские и культурные круги Египта, представители аналитических центров, министерств и ведомств, бизнеса, а также белорусская диаспора и египетская молодежь.

Посольством Беларуси в Иране совместно с Посольством России в Иране организована фотовыставка, посвященная 80-ой годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Участники мероприятия смогли ознакомиться с фотоматериалами о партизанском движении, истории обороны Брестской крепости, боях за город Минск, жизни и быте простых людей во время войны и после Великой Победы.

Посол Беларуси в Индии Михаил Касько принял участие в организованном Посольством России в Индии совместно с дипломатическими миссиями Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в Нью-Дели торжественном мероприятии. В качестве почетного гостя на вечере присутствовал Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Посол Беларуси в Индонезии Роман Романовский принял участие в праздничном мероприятии, организованном Посольством России в Индонезии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В своем выступлении руководитель белорусской дипмиссии подчеркнул вклад белорусского народа в Великую Победу, отметил недопустимость реабилитации нацизма и поздравил всех присутствующих со священным Праздником.

Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич и сотрудники дипломатической миссии приняли участие в ряде торжественных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Памятные церемонии состоялись в Иерусалиме, Нетании, Наф-ха-Галиле, Ашкелоне и других городах Израиля. В рамках мероприятий прошли возложения венков к мемориалам павшим воинам, погибшим в борьбе с нацизмом.

Временный поверенный в делах Беларуси в Испании Сергей Балащенко совместно с главами и сотрудниками дипмиссий России, Азербайджана, Армении и Казахстана на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде возложили венки к монументу советским добровольцам, погибшим в ходе гражданской войны в Испании.

Коллектив Посольства Беларуси в Италии и члены белорусской диаспоры возложили цветы к могилам белорусов, погибших при освобождении Италии.

Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов и дипломаты Посольства принял участие в памятных мероприятиях в г.Астане. Венки и цветы были возложены к монументу Отан Коргаушылар (Родина-Мать), памятникам И.Панфилову, Р.Кошкарбаеву, Б.Момышулы, М.Маметовой и А.Молдагуловой.

Посол также посетил ветерана Великой Отечественной войны Василия Сердюкова, который воевал на 1-ом Белорусском фронте и принимал участие в освобождении г.Минска.

Временный поверенный в Катаре Алексей Малафей и белорусские соотечественники приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 80-летию Великой Победы над фашистами, организованном Посольством России в Катаре.

Посол Беларуси в Кении Павел Взяткин совместно с послами Азербайджана и России принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В своем выступлении Павел Взяткин отметил вклад белорусского народа в победу в Великой Отечественной войне, проводимой государством работе по сохранению исторической памяти.

Посол Беларуси в Китае Александр Червяков принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу советским и монгольским воинам, павшим в августе 1945 года при освобождении северо-восточной части Китая, в уезде Чжанбэй Китайской Народной Республики.

Дипломаты Посольства Беларуси в Китае приняли участие в акции «Бессмертный полк», организованной на территории Посольства Российской Федерации. Шествие возглавили Посол России Игорь Моргулов и Посол Беларуси Александр Червяков. Почтить память советских воинов пришли порядка 1200 человек.

Генеральный консул Беларуси в Гонконге Татьяна Харлап приняла участие в торжественном приеме по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, организованном в Генеральном консульстве России в САР Гонконг. В ходе мероприятия присутствующие руководители загранучреждений и правительственных ведомств отметили отвагу, мужество и героизм советского народа, благодаря которому была достигнута Великая Победа.

Генеральный консул Беларуси в г.Чунцине (КНР) Дмитрий Емельянов и сотрудники Генконсульства совместно с заместителем главы Канцелярии внешних связей Народного правительства г. Чунцина Ли Минцюанем, первым заместителем Главы района Юйчжун г. Чунцина Дэн Гуанхуаем, Главой Канцелярии внешних связей района Юйчжун Жэнь Хайянь, представителями белорусской и российской диаспоры возложили венок и цветы к «Братской могиле советских воинов» в парке «Элин» в знак почтения памяти советских и китайских героев, которые совместно боролись с фашизмом и японским милитаризмом в ходе Второй мировой войны.

Посол Беларуси в Корее Андрей Чернецкий совместно с руководителями загранучреждений стран СНГ принял участие в торжественном концерте, организованном Посольством России в Корее и приуроченном к празднованию большого юбилея Великой Победы. Во время мероприятия приемный зал российской дипмиссии украсила фотоэкспозиция «Подвигу народа жить в веках», подготовленная совместно загранучреждениями Беларуси и России.

Посол Беларуси на Кубе Виталий Борчук принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Монументу советским воинам-интернационалистам по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии также участвовали Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, руководство Революционных Вооруженных Сил и Министерства внутренних дел Кубы, главы дипломатических миссий Азербайджана, Казахстана, России.

Дипломаты Посольства Беларуси в Кыргызстане посетили в г. Бишкеке единственного оставшегося в живых в Кыргызстане ветерана, освобождавшего Беларусь, Аспека Джумашева.

Генеральный консул Беларуси в г.Даугавпилсе (Латвия) Илья Лапуть возложил венки и цветы к Вечному Огню и местам захоронения советских солдат и жертв войны. В мероприятии также приняли участие представители Думы самоуправления г.Даугавпилса и актив белорусской диаспоры.

Посол Беларуси в Сирии и Ливане по совместительству Юрий Слука принял участие в торжественных мероприятиях в г.Бейруте, организованных Посольством России.

Посол Беларуси в Молдове Анатолий Бубен совместно с главами диппредставительств Азербайджана, Казахстана и России возложили цветы в честь 80-летия Великой Победы к Вечному огню на мемориале "Вечность". Белорусские дипломаты и члены их семей совместно с активом белорусской диаспоры Кишинёва также возложили цветы к отреставрированной силами Посольства мемориальной доске в аллее берёз, заложенной на Мемориале в 2008 году в честь годовщины Победы.

Дипломаты Посольства Беларуси в Молдове совместно с российскими коллегами, членами белорусской и русской общин приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения на территории мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" останков 22 солдат Красной армии, погибших в годы Великой отечественной войны при освобождении Молдовы.

Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик совместно с руководителями и представителями дипломатических миссий Кыргызстана и России принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Стеле советским воинам у подножия горы Зайсан в г.Улан-Баторе и танку «Революционная Монголия», а также к памятнику «Авиаэскадрилья «Монгольский арат» и к памятнику Маршалу Советского Союза, четырежды Герою СССР, Герою Монголии Г.К.Жукову.

В столице Монголии г.Улан-Баторе состоялось памятное мероприятие, совместно организованное посольствами России, Беларуси и Кыргызстана в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Монгольскую сторону на данном мероприятии представили Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Монголии Генерал-майор Сунрэвын Ганбямба.

Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко и сотрудники Посольства совместно с российскими коллегами возложили венки к Памятнику советским воинам, Мемориалу союзникам и Мемориалу неизвестному солдату на кладбище Рустхоф (город Лёсден, Нидерланды).

В Дубае состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие представители дипломатического и консульского корпусов Абу-Даби и Дубая, белорусская диаспора, а также эмиратские деловые круги.

Гостям был показан фильм «Брестская крепость», переведенный на арабский язык студентами Факультета международных отношений Белорусского государственного университета в тесном взаимодействии с Генеральным консульством Республики Беларусь.

Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица по приглашению Посольства России принял участие в памятных мероприятиях, включая церемонию посадки дерева. В ходе концертной программы состоялись выступления послов России, Беларуси и иных государств СНГ, а также демонстрация видеороликов о вкладе представляемых ими стран в Победу.

Руководство и дипломаты Посольства Беларуси в Польше совместно с российскими коллегами, представителями польской политической партии «Фронт», а также «Ассоциации наследников польских ветеранов Второй мировой войны» возложили венки к монументу на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.

Дипломаты также почтили память погребенных советских воинов-освободителей и возложили венок к памятнику на Брудновском кладбище.

На двух военных кладбищах г.Белостока к местам захоронения советских солдат и военнопленных, а также на центральном гражданском кладбище к памятнику воинам Советской Армии, павшим в боях за освобождение г.Белостока, генконсулом Виктором Савчуком при участии сотрудников загранучреждения и представителя белорусского нацменьшинства на Подлясье были возложены цветочные композиции и венок, оформленные в тонах государственной символики Республики Беларусь.

Сотрудники Консульсва в Бялой Подляске возложили цветы к мемориалу по улице Пшемыслова, который установлен на месте захоронений погибших советских военнопленных в Шталаге-307 и месте гибели польских граждан, расстрелянных за помощь узникам лагеря

На советском воинском мемориальном захоронении в г.Бухаресте Временный поверенный Беларуси в Румынии Сергей Жартун принял участие в церемонии торжественного возложения венков, а также акции по посадке деревьев «Сад памяти», приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Посол Беларуси в Сербии Сергей Малиновский возложил венки к монументам и мемориалам советским воинам, павшим в боях за освобождение Югославии.

Белорусские дипломаты также возложили венки и цветы к Монументу освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику советскому солдату, а также к могилам советских воинов – выходцев из Беларуси.

Временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский возложил венок у мемориальной плиты «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в ходе торжественной церемонии, приуроченной к 80-летнему юбилею исторической встречи советских и американских войск на реке Эльба.

П.Шидловский также поздравил ветерана войны, партизана, бывшего узника Минского гетто Савелия Исааковича Каплинского.

Посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко посетил ветеранов Великой Отечественной войны Бозора Шодмоновича Нагзибекова (99 лет) и Мухтора Заргарова (101 год). Глава белорусской дипломатической миссии поздравил таджикских героев с наступающим праздником Великой Победы, передал подарки, а также вручил «Солдатские треугольники» от Президента Республики Беларусь.

В.Денисенко возложил таже цветы к памятнику героям войны на 201-й военной базе ВС России и выступил на митинге перед российскими военнослужащими, ветеранами и гостями праздника.

Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз, сотрудники загранучреждения со своими семьями в рамках акции «Беларусь помнит» приняли участие в шествии Бессмертного полка, организованном на территории Посольства России в Анкаре.

Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников возложил венки и цветы к Вечному огню, монументу скорбящей Матери, могиле Неизвестного Солдата, а также у памятников героям в Мемориальном комплексе «Братские могилы» в г.Ташкенте. Посол также посетил ветерана Великой Отечественной войны, участника боев за освобождение Беларуси Тулагана Имамова.

Посол Беларуси в Туркменистане Станислав Чепурной в своем выступлении на кинопоказе художественного фильма «В августе 44-го…» особо отметил военные преступления гитлеровцев на оккупированных территориях, подчеркнул необходимость защищать и бережно хранить историческую правду, память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Посол также принял участие в официальных мероприятиях в Мемориальном комплексе «Народная память» в г.Ашхабаде. Торжественную колонну в составе членов Правительства и Парламента Туркменистана, старейшин, аккредитованного дипломатического корпуса и молодежи возглавил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Временный поверенный в делах Беларуси в Финляндии Екатерина Климова возложила цветы к военному мемориалу - братской могиле на полуострове Ханко, Финляндия.

Временный поверенный в делах Беларуси во Франции Кирилл Грушевский возложил венок к памятнику советским военнопленным и участникам французского движения Сопротивления на крупнейшем захоронении советских воинов и военнопленных на территории Франции в г.Нуайе-Сен-Мартен.

Временный поверенный Беларуси в Швеции и Норвегии Ярослав Мартинкевич совместно с российскими коллегами возложил венки и цветы к монументу советским воинам и памятнику югославским партизанам на кладбище "Вестре Гравлюнд" в г.Осло.

Посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич, Постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, сотрудники дипмиссии Беларуси в г.Берне и Постоянного представительства в г.Женеве приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику на братской могиле советских солдат на городском кладбище г.Базеля «Хёрнли».

Временный поверенный в делах Посольства Беларуси в ЮАР Андрей Гузич совместно с Послами стран, боровшихся с фашистской «Осью зла» в годы Второй Мировой войны, принял участие в торжественном мероприятии Посольства России в Южной Африке, посвященном 80-летию Великой победы.

Временный поверенный Беларуси в Экваториальной Гвинее Владислав Жур принял участие в открытии фотовыставки «Память как оружие против зла».

Дипломат отметил, что «белорусский народ свято чтит подвиг солдат, партизан и тружеников тыла - всех, кто приближал Победу ценой своей жизни и неимоверных усилий».

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