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О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с заместителем Генерального секретаря Лиги арабских государств

20 августа 2024 г.

 

19 августа 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств Сергей Терентьев встретился с заместителем Генерального секретаря ЛАГ по международным политическим делам Халедом Манзлави.


В ходе встречи подтверждена заинтересованность сторон в расширении и выработке новых форматов сотрудничества Республики Беларусь с Лигой арабских государств по различным направлениям. Обсуждены перспективы взаимодействия Беларуси со специализированными учреждениями при организации, в частности, в сферах сельского хозяйства, образования, науки и технологий.

Собеседники обменялись мнениями в отношении актуальных вопросов региональной повестки дня. Подчеркнут конструктивный характер белорусско-арабского партнерства и открытость сторон к его укреплению.

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