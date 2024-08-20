О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с заместителем Генерального секретаря Лиги арабских государств

19 августа 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет, Постоянный представитель Республики Беларусь при Лиге арабских государств Сергей Терентьев встретился с заместителем Генерального секретаря ЛАГ по международным политическим делам Халедом Манзлави.



В ходе встречи подтверждена заинтересованность сторон в расширении и выработке новых форматов сотрудничества Республики Беларусь с Лигой арабских государств по различным направлениям. Обсуждены перспективы взаимодействия Беларуси со специализированными учреждениями при организации, в частности, в сферах сельского хозяйства, образования, науки и технологий.

Собеседники обменялись мнениями в отношении актуальных вопросов региональной повестки дня. Подчеркнут конструктивный характер белорусско-арабского партнерства и открытость сторон к его укреплению.

версия для печати