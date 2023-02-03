О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Китая

3 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового партнерства между странами по всему спектру белорусско-китайского сотрудничества.

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