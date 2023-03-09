О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Генеральным секретарем ШОС

9 марта 2023 г. в МИД Беларуси состоялась встреча Министра иностранных дел Сергея Алейника с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином.

Собеседники подробно обсудили участие Республики Беларусь во всех измерениях деятельности ШОС: политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном, затронули другие аспекты взаимодействия в рамках Организации.

Отмечена важность совместной работы по созданию условий и поддержанию безопасности на евразийском пространстве, а также противодействию транснациональным вызовам и угрозам. В этой связи важное значение должно иметь сопряжение ШОС с действующими на евразийском пространстве интеграционными объединениями.

В этой связи на фоне происходящих комплексных мировых процессов, характеризующихся усилением политических конфликтов и экономической неопределенности, сторонами констатирована активная роль ШОС на глобальной арене и в региональном разрезе.

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопросов присоединения Республики Беларусь к ШОС в качестве полноправного члена Организации.

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