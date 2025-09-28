Об участии Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в неделе высокого уровня 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (пятый день)

27 сентября 2025 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем вступлении глава МИД дал всестороннюю оценку актуальной ситуации на международной арене, выделив основные тенденции развития мирового порядка, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается человечество на своем пути.

Министр подчеркнул ключевую роль единства и совместных усилий в поддержании мира, защиты прав человека и сохранении исторической памяти. Отмечено, что 80-летие Победы во Второй мировой войне напоминает о героизме народов и опасности фальсификации истории, переписывания учебников и разрушения памятников, что угрожает повторением трагедий прошлого.

В историческом экскурсе выделена решающая роль советского народа в освобождении Европы, а также важность памяти для воспитания новых поколений. Министр напомнил пророческие слова Президента Беларуси о том, что долгие века судьбы мира вершили лишь отдельные государства, рассматривая остальные народы как бесправную массу.

Беларусь обозначила необходимость реформирования ООН, включая расширение Совета Безопасности и усиление роли Организации как справедливого форума для решения глобальных проблем. Особое внимание уделено принципу неделимой безопасности и последствиям его нарушения, включая милитаризацию Европы и рост напряжённости на восточных границах.

Министр подчеркнул активное развитие регионального сотрудничества и многополярной архитектуры через БРИКС, ШОС, ЕАЭС, Африканский союз и ЛАГ. Особо отмечена инициатива Беларуси совместно с Россией по созданию Евразийской Хартии многополярности и многообразия, направленной на укрепление равной и неделимой безопасности, диалога и взаимного уважения между государствами.

Беларусь вновь призвала к совместным усилиям глобального сообщества для предотвращения конфликтов и построения справедливого и устойчивого миропорядка.

Состоялась встреча Министра с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждены вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности. Белорусская сторона подтвердила готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия.

Министр выразил благодарность Генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по Чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.

На встрече Министра с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок обсуждена повестка 80-й сессии ГА ООН, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего Генерального секретаря ООН. Белорусская сторона особо отметила необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности Ассамблеи. Министр подчеркнул важность сохранения эффективного управления ООН. Отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе Организации Объединённых Наций.

Состоялась встреча Министра М.Рыженкова с Министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом. Отмечено поступательное развитие белорусско-алжирских отношений, обсуждены графики предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях, а также вопросы координации действий в международных организациях.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении нормативно правовой базы, а также развитии торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, сельскохозяйственного и научно-технического сотрудничества.

версия для печати