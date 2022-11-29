О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии

О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии29 ноября 2022 г.
28 ноября 2022г. Посольство Республики Беларусь в Венгрии посетил заместитель Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, чтобы почтить светлую память Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.
От имени Правительства Венгрии и по личному поручению Главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто венгерский дипломат оставил запись в Книге соболезнований, открытой в Посольстве в связи со смертью Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «С большой печалью мы узнали о трагической смерти Министра Владимира Макея. Он был великолепным коллегой и дорогим другом Министра Петера Сийярто, а также человеком, посвятившим свою жизнь служению Беларуси».
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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