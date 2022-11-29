О визите в Посольство Беларуси заместителя Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии

28 ноября 2022г. Посольство Республики Беларусь в Венгрии посетил заместитель Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, чтобы почтить светлую память Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея.

От имени Правительства Венгрии и по личному поручению Главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто венгерский дипломат оставил запись в Книге соболезнований, открытой в Посольстве в связи со смертью Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «С большой печалью мы узнали о трагической смерти Министра Владимира Макея. Он был великолепным коллегой и дорогим другом Министра Петера Сийярто, а также человеком, посвятившим свою жизнь служению Беларуси».

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