О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Вьетнама

24 июля 2025 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел встречу с назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Чунгом для принятия копий верительных грамот.

Собеседники обсудили весь спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, сделав акцент на актуальном состоянии белорусско-вьетнамских отношений. Отметили позитивную динамику контактов и насыщенный график планируемых совместных мероприятий, включая обмен визитами на высшем и высоком уровнях, мероприятия по линии межпарламентского и межведомственного взаимодействия, сотрудничества в сферах науки и культуры.

Подчеркнули необходимость наращивания двусторонней торговли, в том числе с учетом итогов официального визита Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь в мае 2025 года, а также состоявшегося в г.Ханое в апреле 2025 года 16-го заседания Белорусско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Согласились, что приоритетными задачами двусторонней повестки дня являются развитие промышленной кооперации, прежде всего в машиностроении, сотрудничество в сферах фармацевтики, производства продуктов питания, авиасообщения.

Отметили важность продолжения конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки в международных универсальных и региональных организациях, а также на иных многосторонних площадках.

Максим Рыженков пожелал Нгуен Ван Чунгу успехов в осуществлении дипломатической миссии в Беларуси.

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