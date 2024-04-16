О встрече Посла Беларуси И.Белого с Министром иностранных дел Эсватини

16 апреля 2024 г. в г.Йоханнесбург Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ЮАР Игорь Белый встретился с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Эсватини Фолиле Шаканту.

Стороны обсудили практические шаги по развитию белорусско-эсватинского политического диалога и экономического сотрудничества в ближайшей перспективе. Намечен конкретный план действий по формированию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

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