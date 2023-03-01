Выступление заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (1 марта 2023 г., г.Женева)

Уважаемая госпожа вице-председатель,

Уважаемые коллеги,

Давайте вспомним, что Совет ООН по правам человека создавался в целях обеспечения международного сотрудничества, направленного на совершенствование практики применения концепции прав человека в национальных государствах.

СПЧ как вспомогательный орган Генеральной ассамблеи по определению не может нарушать смысл существования ООН. Устав ООН гласит, что целью Организации является развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и суверенного равенства государств.

Служит ли этой благородной цели нынешний Совет по правам человека? Объективный ответ может быть только негативным.

Ведь текущая дискуссия в СПЧ со всей очевидностью демонстрирует не просто отсутствие сотрудничества, но антагонизм точек зрения относительно степени реализации на практике документов, закрепивших в международной политике концепцию прав человека.

Соглашусь, что в дискуссии равноправных участников могут быть противоположные позиции.

Но я не соглашусь, что по итогам дискуссии, в которой равноправные стороны так и не пришли к согласию, позиция некоей одной части спорящих все-таки признается единственно правильной, вопреки воле открытого несогласия меньшинства.

Как минимум, такая ситуация заставляет усомниться в соблюдении принципа равноправия и поставить под вопрос справедливость всего процесса.

Такая ситуация красноречиво говорит о готовности объявленного победителя пренебречь мнением своих соперников, о его готовности поставить себя выше других спорщиков. Более того, это говорит о намерении присвоить себе право на конечную истину и выдавать ее за общее мнение при помощи использования доминирующего положения как в споре, так и вне его рамок.

Описанная картина целиком соответствует ситуации в нашем Совете. При этом настойчивость, с которой определенная группа стран навязывает всем свой взгляд на иерархию прав человека в пользу безоговорочного верховенства индивидуальных гражданско-политических прав и свобод сравнима разве что с религиозной фанатичностью участников крестовых походов и сопоставима с верой в превосходство арийской нации.

Как крестоносцы боролись с неверными, уверенные в своей полной правоте, используя для этого меч и копье, так и сегодня некоторые страны вопреки мнению других присвоили себе право на исключительность и готовы оценивать и осуждать, объявлять отсталыми и нарушителями, требовать их наказания, используя для этого Совет и концепцию прав человека.

Судьба большинства крестоносцев печальна, а адептов расового превосходства трагична и преступна. И те и другие получили достойный отпор от несогласных, которых как ни пытались наказать или уничтожить.

Вывод напрашивается сам собой – навязываемое определенной группой стран всему международному сообществу якобы единственно верное видение прав человека глубоко конфликтно и служит не задаче сотрудничества,

но разъединяет его участников. СПЧ стал не частью решения, но проблемой. Особенно это стало очевидно, когда из его рядов стали исключать за инакомыслие.

Как долго несогласные страны будут терпеть это? Ведь последствия действий Совета нередко имеют влияние на их развитие. Решения Совета становятся предлогом для экономических ограничений в отношении государств, объявленных нарушителями.

Со всей ответственностью заявляю, что никто не сможет убедить белорусскую делегацию в том, что ситуация с правами человека в нашей стране настолько хуже, чем в какой-то другой, что требует пристального рассмотрения в СПЧ. Никто не совершенен, и Беларусь не исключение, но объективных критериев для такого сравнения и, тем более, для юридической оценки не существует. Все участники ООН одновременно равноправные и одновременно разные.

В данном контексте позволю усомниться в том, что тематика прав человека сможет остаться в повестке международного сотрудничества и стать частью будущей международной архитектуры, которая рано или поздно сменит существующую и будет обслуживать новую систему глобальной безопасности. Если позиция адептов либеральной демократии не изменится, то права человека будут низвергнуты с пьедестала, куда их вознесли победители в Холодной войне, поскольку их доминирование в мире находится под очень серьезным вопросом.

Произойдет, как я уже однажды говорил, деинституциализация и десакрализация концепции прав человека в международных отношениях. Многие скажут, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Однако текущий кризис в сфере глобальной безопасности учит нас сомневаться в самых незыблемых постулатах.

В чем все-таки уверены в Беларуси, так это в том, что односторонние экономические ограничения и запреты, вводимые США и их союзниками против нашей страны грубейшим образом нарушают те самые бумажные версии документов о правах человека.

Нет возможностей развития - нет и возможности реализации прав человека. В кризис, в условиях жесткого внешнего давления и иных возникающих вызовов, когда нужно удовлетворять потребности людей, когда нужно обеспечивать порядок, а государственный аппарат ограничен в ресурсах и в механизмах управления, общество стремится к консолидации и требует твердой власти.

Если следовать логике либеральных демократов, то правочеловеческий подход должен применяться буквально везде, даже в управлении процессом сортировки отходов.

Тогда белорусская позиция о нарушении Западом прав человека иллюстрируется еще легче.

Очевидно, что запрет правительства Литвы на транзит белорусских удобрений по литовской территории к морским портам лишает сотни миллионов простых людей в наименее развитых странах права на жизнь без нищеты и голода.

Ограничения Польши на пересечение границы с Беларусью являются нарушением права на труд для десятков тысяч перевозчиков - граждан Польши, Казахстана, Турции, Беларуси и других стран.

Введенный США и странами Евросоюза запрет на авиасообщение с Беларусью нарушает права миллионов человек по всему миру на свободу передвижения.

Запрет на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях нарушает их права на защиту от дискриминации на основании гражданства или свободы мнений.

Запрет на просмотр телеканалов из определенной страны составляет нарушение прав сотен миллионов европейцев и американцев на доступ к информации и на свободу мнений и убеждений.

Задумайтесь над этим, уважаемые члены Совета, когда чиновники УВКПЧ или кто-то другой будут пытаться доказать вам, как ужасно жить в Беларуси. А лучше приезжайте к нам и посмотрите сами. Весна - лучшее время для посещения моей страны.

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