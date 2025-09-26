О встрече Посла Беларуси Д.Деревинского с Министром внешней торговли Венесуэлы26 сентября 2025 г.
26 сентября 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский встретился с Министром внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон.
В ходе беседы обсудили актуальные вопросы белорусско-венесуэльской экономической повестки, детально рассмотрели возможности и механизмы наращивания взаимных поставок востребованных товаров, наметили совместные действия на ближайшую перспективу по проведению разноуровневых профильных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
