О встрече Посла Беларуси Д.Деревинского с Министром внешней торговли Венесуэлы

26 сентября 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Дмитрий Деревинский встретился с Министром внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон.



В ходе беседы обсудили актуальные вопросы белорусско-венесуэльской экономической повестки, детально рассмотрели возможности и механизмы наращивания взаимных поставок востребованных товаров, наметили совместные действия на ближайшую перспективу по проведению разноуровневых профильных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

