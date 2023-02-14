О встрече Посла Беларуси В.Бескостого с Председателем Государственного комитета по физкультуре и спорту Туркменистана

14 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с Председателем Государственного комитета по физкультуре и спорту Туркменистана Гулмыратом Агамырадовым.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в спортивной сфере, а также вопросы участия спортсменов из Туркменистана во II Играх стран Содружества Независимых Государств, которые пройдут с 4 по 14 августа 2023 г. в Республике Беларусь.

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