О комментарии Постоянного представителя Беларуси в Женеве Л.Бельской в ходе семинара по борьбе с дезинформацией онлайн03 июня 2022 г.
2 июня 2022 г. Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская приняла участие в семинаре по теме борьбы с дезинформацией онлайн, которое было организовано ЕС и рядом стран, включая Литву, Украину, Польшу, Латвию, Японию, на полях проходящего в г.Женеве Всемирного саммита по информационному обществу Форум 2022.
Постпред Беларуси подчеркнула, что с проблемой дезинформации сталкиваются многие страны, включая Беларусь, которая стала объектом дезинформации, организованной государственными и негосударственными структурами из-за рубежа.
Представитель Беларуси обратила внимание на негативное влияние якобы борьбы с дезинформацией на реализацию права на свободу выражения мнений и плюрализм мнений. Она напомнила, как в контексте миграционного кризиса 2021 года польские власти не пускали представителей СМИ в приграничную зону, скрывая факты жестокого обращения с мигрантами и просителями убежища. В то же время, под предлогом противодействия дезинформации, против представителей белорусских СМИ вводились санкции ЕС. Это абсурдно, но даже пресс-секретарь МИД был внесен в санкционный список за выражение официальной позиции Правительства Беларуси по миграционному кризису.
Л.Бельская также отметила, что в связи с конфликтом в Украине под видом борьбы с дезинформацией проводится широкомасштабная зачистка информационного поля в западных странах. Медийные ресурсы, выступающие против западного «мейнстрима», транслирующие альтернативную точку зрения на ситуацию в регионе, рассматриваются как источник дезинформации и подлежат блокировке.
Белорусский дипломат подчеркнула, что подобные действия вряд ли согласуются с международными и европейскими стандартами в сфере свободы доступа к информации и плюрализма мнений, но скорее напоминают «охоту на ведьм» и откровенную политическую цензуру.
Л.Бельская отметила, что на площадке ООН и в межгосударственных отношениях важно не просто бороться с феноменом дезинформации, но и предотвращать ее посредством своевременного и всестороннего диалога между заинтересованными государствами.
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