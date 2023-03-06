О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с заместителем Министра торговли Пакистана

6 марта 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с заместителем Министра торговли Пакистана Ахсаном Али Манги.

Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских торгово-экономических отношений, а также перспективы их дальнейшего развития.

Рассмотрен ход реализации протокола шестого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в частности проведение заседания рабочей группы по сельскому хозяйству, которое намечено на 7 марта 2023 г. в онлайн формате, а также вопросы организации и проведения Национальной экспозиции Беларуси и делового форума в г.Карачи в марте 2023 г.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии, в том числе обмене информацией о предстоящих выставках-ярмарках и иных мероприятиях, способствующих торговле между Беларусью и Пакистаном.



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