О встрече Посла Беларуси А.Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы15 апреля 2024 г.
12 апреля 2024 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон.
Стороны обсудили актуальную белорусско-венесуэльскую повестку дня, согласовали план совместных мероприятий и встреч высокого уровня на ближайшую перспективу.
Выступление заместителя Министра Ю.Амбразевича на сессии Совета ООН по правам человека (27 февраля 2024 г.)
2023 год в истории белорусской дипломатии
Интервью С.Алейника телеканалу «СТВ» по итогам визита в Уганду
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by