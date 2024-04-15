О встрече Посла Беларуси А.Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы

12 апреля 2024 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон.

Стороны обсудили актуальную белорусско-венесуэльскую повестку дня, согласовали план совместных мероприятий и встреч высокого уровня на ближайшую перспективу.

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