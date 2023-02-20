О встрече Посла Беларуси А.Конюка с заместителем Премьер-министра Армении

17 февраля 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Александра Конюка с заместителем Премьер-министра Республики Армения Мгером Григоряном.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах белорусско-армянских отношений, с удовлетворением отметив рост взаимной торговли в 2022 году. Почеркнута необходимость и далее поддерживать высокую динамику сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая промышленную кооперацию.

В ходе встречи обсуждены также вопросы, связанные с проведением запланированного на апрель 2023 г. заседания Межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



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